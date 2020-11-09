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Попова призвала ужесточить коронавирусные ограничения

14:30
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Заболеваемость снижается только в двух российских регионах

Рост заболеваемости COVID-19 отмечен в 33 российских регионах. Некоторое снижение зафиксировано лишь в двух субъектах федерации. Ситуация остается крайне напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"В двух субъектах мы только видим фазу снижения заболеваемости, в стадии стабилизации - 46 субъектов, замедление роста в четырех субъектах и продолжается рост в 33 субъектах", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в некоторых регионах России больше половины населения не носят маски в транспорте и общественных местах. Попова считает, что в таких районах следует ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением, передает ТАСС.

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