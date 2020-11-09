Переболевший ковидом корреспондент "ТВ Центра" стал донором плазмы

Он перенес заболевание в лёгкой форме

За сутки в России выявлено 21798 новых случаев заболевания. Выздоровевших - вдвое меньше, чем инфицированных. Скончались 256 человек. В Минздраве сообщили, что коечный фонд занят на 80%. Роспотребнадзор призвал ужесточить ограничения в тех регионах, где инфекция распространяется быстрее, чем в целом по стране.

В Хакасии количество заболевших коронавирусом удвоилось. И это за последние 10 дней. Больницы переполнены. По распоряжению Михаила Мурашко в Абакан направлены специалисты Минздрава. Врачи, имеющие опыт в лечении больных COVID-19, помогут организовать медицинскую помощь в стационарах. Непростая ситуация на Алтае, в Кемерове, Якутии.

Один за другим регионы вводят режим самоизоляции. В Новосибирске с понедельника ограничена работа фудкортов в торговых центрах, детских площадок, кинотеатров. Обеспечить жителей масками решили в городах Ленинградской области. Больше двух недель в регионе действуют ограничения, а число заболевших только растет.

В Подмосковье по распоряжению властей с понедельника студенты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение. Волонтеры помогают тем, кто соблюдает домашний режим. Продуктовые наборы ветеранам доставили военнослужащие танковой армии Западного военного округа.

В столице сохраняется дистанционное обучение для старшеклассников, удаленный формат работы в компаниях. Действует режим самосохранения для людей в возрасте 65+. Ношение масок и перчаток в транспорте обязательно. Начиная с апреля, в институте имени Склифосовского переболевшие коронавирусом могут стать донорами плазмы. Ежедневно принимают по 40 человек.

Переливание плазмы с антителами - одна из перспективных стратегий лечения больных с коронавирусной инфекцией. В числе доноров - и корреспондент "ТВ Центра" Виктор Прокушев. Он перенес заболевание в начале осени в лёгкой форме. Благодаря высокому уровню антител, решил сдать кровь.

"Иммунная система мобилизуется, вырабатывает огромное количество антител. Доводит антитела до высокой точки. Затем они снижаются на 4-5 неделе чуть-чуть. И остаются в состоянии плато. И так они могут циркулировать очень длительное время", - объясняет заведующий отделением института имени Склифосовского Александр Костин.

Один донор сдает 650 миллилитров плазмы. Она делится на несколько частей и может спасти жизни двух-трёх больным. Стать донором может не каждый. При наличии хронических заболеваний это запрещено. Также есть ряд ограничений по возрасту и весу.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"