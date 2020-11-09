Родные Конкина разыскивают драгоценности его покойной дочери

Они назвали подозреваемого в краже

Родственники Софии Конкиной, которая в сентябре утонула в московском бассейне, заявили о пропаже ее драгоценностей.

Как пишет 5-tv.ru, у Софии были дорогие украшения. Родственники Софии не нашли их ни в вещах покойной, ни в ее квартире. Они предположили, что драгоценности продал Михаил Серов - гражданский муж Софии.

Telegram-канал "112" пишет, что Конкина всегда носила с собой некие фамильные драгоценности, которые пропали после ее смерти. "Близкие не верят, что София могла их продать", - пишут журналисты.

Напомним, что Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна. Врачи установили, что она скончалась в результате утопления. Дочь народного артиста России Владимира Конкина похоронили 29 сентября.

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