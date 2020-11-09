Россиян предупредили о сильнейшем за три года всплеске солнечной активности

Число вспышек за неделю превысило их количество за год

Мощнейший за три года всплеск активности зафиксировали на Солнце ученые. За первую декаду ноября на светиле произошло больше вспышек, чем за весь 2020 год. Причиной такой активности стала крупная группа солнечных пятен, обнаруженная учеными на прошлой неделе.

"Уже сегодня данная группа пятен вышла на линию Солнце-Земля и видна сейчас точно по центру солнечного диска, откуда может оказывать на нашу планету максимальное воздействие. В таком соединении с Землей она будет находиться еще не менее трех дней", - сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

Ученые поясняют, что в результате такого расположения любая относительно крупная вспышка на Солнце неизбежно окажет влияние на Землю. Это, в первую очередь, магнитные бури: слабая может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а более сильная - нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, передает РИА Новости.

По данным лаборатории, только за ноябрь на Солнце зафиксировано 29 вспышек класса С – относительно слабых. А всего с 1 января 2020 года зарегистрировано 48 солнечных вспышек.

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