Путин расширил функции Совета безопасности

Теперь членам Совбеза запрещено иметь зарубежные счета
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий функции Совета безопасности страны.
Речь идет о полномочиях членов Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов, охраны суверенитета, поддержания единства территорий и безопасности граждан.
В развитие конституционных поправок в законопроекте закрепляется, что Совбез является "конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства", передает РИА Новости.
Кроме того, отныне законодательно членам Совбеза запрещается иметь вклады за рубежом, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"