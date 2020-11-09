Путин расширил функции Совета безопасности

Теперь членам Совбеза запрещено иметь зарубежные счета

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий функции Совета безопасности страны.

Речь идет о полномочиях членов Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов, охраны суверенитета, поддержания единства территорий и безопасности граждан.

В развитие конституционных поправок в законопроекте закрепляется, что Совбез является "конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства", передает РИА Новости.

Кроме того, отныне законодательно членам Совбеза запрещается иметь вклады за рубежом, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках.

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