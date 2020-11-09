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Заразившаяся коронавирусом певица Лилия Сабирова умерла при родах

15:18
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Женщина была в тяжелом состоянии из-за поражения легких

Эстрадная певица Лилия Сабирова умерла в Татарстане во время родов. Она тяжело переносила COVID-19, передает "Татар-информ".

Как рассказал изданию муж певицы Гадель Галимзянов, ребенок родился мертвым. Сабирова на момент родов была в тяжелом состоянии из-за поражения легких.

Лилию Сабирову вместе с ребенком похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.

Сабирова и Галимзянов прожили в браке пять лет. Рождение сына было долгожданным событием в семье. Мальчика хотели назвать Джамилем.

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