Заразившаяся коронавирусом певица Лилия Сабирова умерла при родах

Женщина была в тяжелом состоянии из-за поражения легких

Эстрадная певица Лилия Сабирова умерла в Татарстане во время родов. Она тяжело переносила COVID-19, передает "Татар-информ".

Как рассказал изданию муж певицы Гадель Галимзянов, ребенок родился мертвым. Сабирова на момент родов была в тяжелом состоянии из-за поражения легких.

Лилию Сабирову вместе с ребенком похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.

Сабирова и Галимзянов прожили в браке пять лет. Рождение сына было долгожданным событием в семье. Мальчика хотели назвать Джамилем.

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