Заразившаяся коронавирусом певица Лилия Сабирова умерла при родах

Женщина была в тяжелом состоянии из-за поражения легких
Эстрадная певица Лилия Сабирова умерла в Татарстане во время родов. Она тяжело переносила COVID-19, передает "Татар-информ".
Как рассказал изданию муж певицы Гадель Галимзянов, ребенок родился мертвым. Сабирова на момент родов была в тяжелом состоянии из-за поражения легких.
Лилию Сабирову вместе с ребенком похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.
Сабирова и Галимзянов прожили в браке пять лет. Рождение сына было долгожданным событием в семье. Мальчика хотели назвать Джамилем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"