Кремлевскую елку впервые покажут по телевизору

В этом году дети не смогут попасть в Кремль на праздник

В этом году Кремлевская ёлка пройдет без зрителей. В Московский профсоюзе приняли решение показать традиционный новогодний спектакль по телевидению, сообщил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. При этом в управделами президента России подобной информацией не располагают.

"Принято решение, что оно будет отснято в виде спектакля. Представление мы готовим. Но зрителей с учетом коронавируса, естественно, никаких не будет", - заявил Антонцев.

Он также раскрыл и название спектакля: "Пятое время года, или Кто придумал Новый год". Согласно сюжету, одним из героев представления станет гаджет. "То есть сочетание того наследия книжного, культурного совместно с современной психологией, причем не противопоставляя, а дополняя друг друга", - подчеркнул Антонцев.

Он добавил, что на этот раз при подготовке праздника были использованы световые эффекты. Представление планируется начать с Политехнического музея, передает РИА Новости.

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