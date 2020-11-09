Возбуждено дело о геноциде мирных жителей в период ВОВ

Немцы убили более 250 советских граждан в Ростовской области

Следственный комитет по Ростовской области возбудил дело о геноциде мирных граждан во время Великой Отечественной войны.

Как стало известно, на территории Миллеровского района были обнаружены останки не менее 266 человек со следами огнестрельных ранения. Правоохранительные органы выяснили, что люди были убиты в период с 1942 по 1943 годы в ходе оккупации города Миллерово нацистскими захватчиками.

Согласно данным УФСБ по Ростовской области, массовые убийства мирных жителей осуществлялись военнослужащими 6-й немецкой армии, которые служили в группе ГФП-721 (от немецкого Geheime Feldpolizei - группа тайной полевой полиции).

Для идентификации личностей погибших назначен комплекс судебно-медицинских, медико-криминалистических экспертиз. Сотрудники СК проводят все необходимые следственные действия.

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