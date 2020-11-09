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В Воронеже задержали солдата, расстрелявшего сослуживцев

15:33
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Беглый срочник попался после угона авто

В Воронеже задержали солдата-срочника Антона Макарова, который убил трех сослуживцев и ранил еще одного на территории военного аэродрома "Балтимор". 
План "Перехват" введен в Воронеже после стрельбы на военном аэродроме

По данным "Интерфакса", после стрельбы в военной части Макаров угнал автомобиль возле поселка Землянский. Правоохранительные органы выставили посты на дорогах и заблокировали машину угонщика. 

Напомним, утром 9 ноября Антон Макаров зарубил топором офицера, завладел его пистолетом и открыл огонь по сослуживцам. Погибли майор, ефрейтор и рядовой. Макаров скрылся с места преступления. В Воронеже объявили план-перехват. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Видео: Подробности убийства военнослужащих в воронежской части

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