В Воронеже задержали солдата, расстрелявшего сослуживцев

Беглый срочник попался после угона авто

В Воронеже задержали солдата-срочника Антона Макарова, который убил трех сослуживцев и ранил еще одного на территории военного аэродрома "Балтимор".

По данным "Интерфакса", после стрельбы в военной части Макаров угнал автомобиль возле поселка Землянский. Правоохранительные органы выставили посты на дорогах и заблокировали машину угонщика.

Напомним, утром 9 ноября Антон Макаров зарубил топором офицера, завладел его пистолетом и открыл огонь по сослуживцам. Погибли майор, ефрейтор и рядовой. Макаров скрылся с места преступления. В Воронеже объявили план-перехват. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Видео: Подробности убийства военнослужащих в воронежской части

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"