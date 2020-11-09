ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки ЧС

О масштабах эпидемии порассуждали в ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус высказался об ухудшении ситуации с распространением COVID-19 по всему миру. По его словам, коронавирусная инфекция стала большим бедствием, чем просто ЧС.

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", - сказал глава Всемирной организации здравоохранения.

Он отметил, что коронавирус перегружает систему здравоохранения и негативно сказывается на борьбе с другими болезнями. Также Гебрейесус призвал относиться к вакцине от COVID-19 как к "глобальному благу", а не как к "частному сырьевому товару", передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 50,4 миллиона человек, 1,26 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,77 миллиона заболевших, более 30 тысяч пациентов скончались.

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