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Москвичам порекомендовали "переобуть" автомобили в зимнюю резину

15:51
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Зима близко, гололед

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура опускалась ниже ноля, на дорогах гололед - так что самое время автомобилистам менять летнюю резину на зимнюю, предупреждает департамент транспорта столицы.
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"Не замерзли ночью? Температура воздуха опустилась ниже 0, и на дорогах местами образовалась гололедица. Мы переобули все автомобили ЦОДД — зима совсем близко. И вам советуем: не ждите заморозков и снега. Переобуйтесь сейчас и сберегите нервы и время...", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В соответствии с поправками к Правилам дорожного движения, разработанными в МВД, водителей могут оштрафовать за езду на летней резине зимой и на шипованной — летом. Штраф планируют предусмотреть и за установку шипованных шин только на одну ось.

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