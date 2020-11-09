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Доллар упал ниже 76 рублей

16:09
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Евро опустился до 90 рублей

Американская валюта опустилась ниже 76 рублей впервые с 22 сентября 2020 года.

По данным торгов Мосбиржи на 15:57 мск, курс доллара составляет 75,97 рубля (минус 1,44 рубля). Европейская валюта потеряла 1,61 рубля и теперь стоит 90,40 рубля, передает РИА Новости.

В свою очередь мировые цены на нефть выросли уже на 10%. Котировки нефти марки Brent закрепились на уровне 43,47 доллара за баррель, WTI – выше 41 доллара.

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