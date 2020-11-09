Депутаты Госдумы встретились с кандидатами в министры

Во вторник парламентарии рассмотрят вопрос об их утверждении

Большая ротация кадров в правительстве. Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд министров. Часть из них уже получили новое назначение. Также указом президента увеличилось число вице-премьеров. Теперь предстоит впервые применить на практике закон о новом формировании кабмина. Эта процедура прописана в поправках к Конституции.

Сообщения о том, что правительство ждут масштабные перестановки, в экспертных кругах и прессе обсуждали уже не одну неделю. Но только сегодня утром стали известны точные фамилии министров, которые покидают кабмин. Это глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр транспорта Евгений Дитрих и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, которого уже назначили на должность полпреда президента в Уральском федеральном округе. На повышение, вероятно, идёт и министр энергетики Александр Новак. Курировать отрасль он будет в роли вице-премьера. Теперь в правительстве Мишустина их будет десять - вместо девяти.

"Думаю, он не нуждается в отдельном представлении. Вы все его хорошо знаете. Кроме того, внесены ещё несколько предложений о назначении на должности федеральных министров", - сообщил Мишустин.

Всего в этом списке пять человек. На должность министра энергетики предлагается назначить главу "Русгидро" Николая Шульгинова. На пост министра строительства и ЖКХ претендует Ирек Файзуллин. Сейчас он курирует строительную отрасль в Татарстане. Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев предложен на должность министра транспорта. Ещё два министерских портфеля собираются отдать - Александру Козлову и Алексею Чекункову. Первый может занять пост министра природных ресурсов и экологии. Второй - возглавить Министерство по развитию Дальнего востока и Арктики.

"Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях. Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры", - заявил премьер-министр.

И это крайне важное уточнение. Потому как, согласно поправкам в Конституцию, поддержанным в ходе всероссийского голосования, теперь именно Госдума утверждает министров, которых предлагает председатель правительства. Исключение - силовой блок и Министерство иностранных дел. Такова новая процедура.

"Предложив поправки в Конституцию, президент часть своих полномочий в вопросах формирования правительства передал нашим гражданам. Реализуя данную норму Конституции, Государственная Дума будет рассматривать кандидатуры заместителя Председателя Правительства и пяти министров. С одной стороны, речь идёт о новых полномочиях ГД, с другой – об ответственности депутатов за принимаемые решения", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Но перед тем, как нижняя палата парламента проголосует, кандидаты обязаны пройти собеседование в профильных комитетах и думских фракциях. КПРФ, ЛДПР и "Единая Россия" пообщались с претендентами сегодня. "Справедливая Россия" сделает это завтра с утра. И завтра же Госдума рассмотрит вопрос об утверждении пяти новых министров и одного вице-премьера.

"Сегодняшняя беседа показала, что они представляют те проблемы, которыми предстоит заниматься. А Новак, один из опытных министров, будет координировать не только энергетику, но и промышленность. Так что есть определенная надежда, что что-то изменится в пользу производства и трудового народа", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

И ещё один важный нюанс. Кандидатуры вице-премьеров и министров Госдуме можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент имеет право провести назначения самостоятельно. Впрочем, до этого, уверены эксперты, по крайней мере в этот раз вряд ли дойдёт.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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