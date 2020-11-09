Мишустин: больные COVID-19 должны получать лекарства сразу

Премьер-министр потребовал оперативно решить этот вопрос

Впервые с начала распространения коронавирусной инфекции в России суточный прирост новых случаев превысил отметку в 21 тысячу. По данным оперштаба, за сутки выявлено 21798 заболевших. Умерли 256 пациентов. Выздоровели 10 тысяч 700 человек. В регионах заметно выросло количество желающих пройти тестирование на коронавирус, растет число звонков на горячие линии. Серьезную поддержку врачам оказывают волонтеры.

- А КТ делали? - Назовите ФИО.

Вопросы по алгоритму заучены наизусть. Максимально быстро по телефону нужно собрать анамнез. Елизавета учится в медколледже на фельдшера, но сейчас ее помощь, равно как и других участников акции "Мы вместе" крайне востребована в колл-центре при Центральной городской больнице Екатеринбурга. Люди с подозрением на COVID-19 дистанционно вызывают врача на дом.

"Количество звонков увеличилось многократно в несколько раз. Потребность в волонтерах - людях, которые могут высвободить нам медицинский персонал, очень высока", - сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ЦГКБ №6 Светлана Филиппова.

Более 21 тысяч подтвержденных диагнозов "коронавирус" в стране – в 33 областях и республиках заболеваемость растет. А снижается лишь в двух. Регионы один за другим переходят в режим самоизоляции.

- Как себя чувствуешь, мама, как у тебя дела?

С мамой, Анной Егоровной, Светлана общается только так - на дистанции и по телефону. О том, что ограничения жизненно важны, понимают прекрасно. Обе женщины медсестры, если сложить весь семейный стаж, получится 107 лет.

Обеспечить пожилых людей всем необходимым в Подмосковье помогают волонтеры. Продуктовые наборы ветеранам доставили военнослужащие танковой армии Западного военного округа.

В некоторых регионах России больше половины населения не носят маски в транспорте и общественных местах. Такие данные привела сегодня на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"К сожалению, при абсолютно четких показателях и показаниях эпидемиологической обстановки к тому, чтобы вводить дополнительные ограничительные меры и жестко их контролировать, в ряде субъектов этого не происходит. Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроль за выполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточные значительно выше среднероссийских", - заявила она.

В столице количество вылечившихся от коронавируса пациентов выросло за минувшие сутки больше чем на 3300 человек. Таким москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и не имеющим хронических заболеваний, предлагают стать донорами плазмы.

Около 600 миллилитров плазмы сдал корреспондент телеканала "ТВ Центр" Виктор Прокушев – вся операция заняла около 40 минут.

"Я переболел еще в сентябре. Можно сказать, достаточно легко. И вот недавние тесты показали высокий уровень антител и по всем показателям я подхожу на роль донора", - заявил Виктор Прокушев, корреспондент телеканала "ТВ Центр".

Ежедневно в России делают до 600 тысяч тестов на COVID-19. Общее количество исследований превысило 65 миллионов. Россияне, у которых результат положительный, не должны испытывать проблем с лечением - такую задачу поставил премьер Михаил Мишустин.

"Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам. Этот вопрос надо решить оперативно. Для тех пациентов, которым необходима госпитализация, такая возможность должна быть обеспечена. Для этого во всех регионах нужно создать резерв коек для больных коронавирусом. Ни один заболевший не должен остаться без помощи", - заявил Мишустин.

По предложению Минздрава, на портале "Госуслуг" запустят сервис, где медработники могут сообщить о проблемах с лекарствами, средствами индивидуальной защиты. Система должна позволить оперативнее направлять помощь туда, где возникает дефицит.

Егор Киселёв, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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