В Калининграде загорелся ликеро-водочный завод

Пострадавших нет

В Калининграде загорелось здание бывшего ликеро-водочного завода.

Возгорание началось на третьем этаже частично неэксплуатируемого здания. На место происшествия выехали четыре отделения пожарной охраны по повышенному рангу 1-БИС. На данный момент ранг пожара понижен.

Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщили в РИА Новости в ГУ МЧС по Калининградской области.

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