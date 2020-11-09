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В Калининграде загорелся ликеро-водочный завод

17:06
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Пострадавших нет

В Калининграде загорелось здание бывшего ликеро-водочного завода.

Возгорание началось на третьем этаже частично неэксплуатируемого здания. На место происшествия выехали четыре отделения пожарной охраны по повышенному рангу 1-БИС. На данный момент ранг пожара понижен.

Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщили в РИА Новости в ГУ МЧС по Калининградской области.

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