В Калининграде загорелся ликеро-водочный завод

Пострадавших нет
В Калининграде загорелось здание бывшего ликеро-водочного завода.
Возгорание началось на третьем этаже частично неэксплуатируемого здания. На место происшествия выехали четыре отделения пожарной охраны по повышенному рангу 1-БИС. На данный момент ранг пожара понижен.
Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщили в РИА Новости в ГУ МЧС по Калининградской области.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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