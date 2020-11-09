"На кого похожа?" Дакота показала подросшую дочь от Соколовского

Музыканты развелись в 2018 году, но продолжают вместе воспитывать трехлетнюю Мию

Певица Рита Дакота показала в инстаграме новые фотографии своей дочери Мии от музыканта Влада Соколовского.

"На кого похожа?" – задала вопрос подписчикам Дакота. Многие ответили, что девочка похожа на своего отца, а также на мать Дакоты.

Соколовский в комментарии под постом бывшей жены написал, что девочка похожа "сама на себя".

Рита Дакота и Влад Соколовский были женаты с 2015 по 2018 год, а 23 октября 2017 года они стали родителями - на свет появилась их дочь Мия.

Певица рассталась с мужем после того, как узнала о его многочисленных изменах. Несмотря на это, музыканты сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают дочь.

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