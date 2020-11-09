Комиссия МГД поддержала законопроект об установлении льготной категории жителей Москвы "дети войны"

Документ подготовлен в целях повышения уровня жизни граждан, детство которых пришлось на годы ВОВ
Законопроект, который устанавливает льготную категорию жителей города Москвы "дети войны" и определяет для них перечень мер социальной поддержки, в понедельник поддержала комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике. Об этом сообщает АГН "Москва".
Документ подготовлен в целях повышения уровня жизни граждан, детство которых пришлось на годы ВОВ, пояснила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.
Законопроектом предлагается на законодательном уровне закрепить категорию граждан - "дети войны", отнести к указанной категории жителей города Москвы, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, и определить для них перечень мер социальной поддержки. Среди них:
- ежемесячная городская денежная выплата;
- льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте;
- право на обеспечение бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно;
- право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;
- предоставление преимущественного права на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
- предоставление преимущественного права на прием в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание;
- предоставление преимущественного права на внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.
Законопроект может вступить в силу уже 1 января 2021 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"