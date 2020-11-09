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Сын Валерии устроил "корона-пати" с беременной женой

18:06
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Арсению Шульгину исполнилось 22 года

Младший сын Валерии и продюсера Александра Шульгина Арсений Шульгин устроил вечеринку в честь своего 22-летия.

8 ноября Арсений позвал на вечеринку в кальянную не всех своих друзей, а только тех, кто предоставил справку об отсутствии коронавируса и попросил всех остальных не таить обиду.

"Друзья, я отмечаю день рождения. Кого не позвал, не обижайтесь, потому что у нас сегодня корона-пати. Здесь только те, у кого есть антитела и кто не сможет заразить Лиану", - объяснил Арсений в своем Instagram.

Одной из первых именинника поздравила новоиспеченная супруга – она устроила мужу сюрприз, украсив новую квартиру шарами и заказав торт в виде в виде черного "Мерседеса", усыпанного денежными купюрами из кондитерской мастики.

"Я тебя безумно люблю!!! Каждый̆ раз думаю, как же важно сделать в жизни правильный̆ выбор. Я безмерно рада, что именно ты идешь со мной̆ по жизни, рука об руку. Я всегда буду рядом. Моя защита, моя поддержка, моя опора", - опубликовала поздравление невестка Валерии.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились два месяца назад. Чуть позже стало известно, что девушка ждет ребенка.

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