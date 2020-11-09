Почти 50 "безмасочников" выявили в торговых центрах ЮАО 9 ноября

Рейды прошли в ТЦ "Москворечье", "Коломенский" и в мебельном центре Roomer

В Москве выявлено 47 нарушений масочно-перчаточного режима в ТЦ "Москворечье", "Коломенский" и в мебельном центре Roomer.

Как сообщил АГН "Москва" начальник отдела технической инспекции Объединения административно-технических инспекций Москвы Алексей Кузнецов, штраф за данные нарушения составляет четыре тысячи рублей.

С 12 мая в столице введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты: маски, респираторы и перчатки. В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях. Необходимо не только носить маски и перчатки во всех помещениях общего пользования, но и соблюдать социальное дистанцирование.

При появлении симптомов ОРВИ сотрудники предприятий должны оставаться дома. Чтобы вернуться к работе, надо предоставить больничный лист или справку от врача.

Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считается нарушением. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф.

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