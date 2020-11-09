Президент Украины Зеленский заразился коронавирусом

У политика небольшая температура, но чувствует он себя хорошо

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

42-летний украинский лидер переносит болезнь в легкой форме и намерен работать удаленно.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" , - написал Зеленский в своем Twitter.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Ранее стало известно, что Минздрав страны предложил ввести карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на Украине планируют закрывать все, кроме продуктовых магазинов, аптек, транспорта, автозаправок и ветеринарных аптек.

По последним данным, на Украине зафиксировано 483 153 случая коронавируса. Выздоровели 217 716 человек, скончались 8 812.

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