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Путин поручил распространить ипотеку на строительство деревянных домов

19:04
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Речь идет об индивидуальном жилищном строительстве

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам прошедшего в сентябре совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

В частности, глава государства распорядился распространить ипотеку на строительство объектов индивидуального жилищного строительства с использованием дерева, говорится в сообщении Кремля. Срок исполнения поручения – 1 июля 2021 года.

Кроме того, до 1 января 2023 года в стране должна быть запущена информационная система лесного комплекса, в которой должен производиться учет древесины и сделок с ней.

Также президент поручил разработать и утвердить новую стратегию развитию лесного комплекса до 15 января 2021 года.

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