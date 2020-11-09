В Армении сбили российский вертолет

Эту информацию подтвердили в Минобороны России

Российский военный вертолет упал на территорию Армении. Об этом заявили в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК в районе населенного пункта Ерасх вблизи с границей входящей в состав Азербайджана Нахичеванской автономной республики.

В результате крушения вертолета погибли два члена экипажа, третий получил серьезные травмы. Его доставили на аэродром базирования.

Сейчас командование российской военной базы выясняет, кто нанес удар по вертолету.

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