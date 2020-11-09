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Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев тайно поженились

19:34
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Артисты отметили торжество в кругу семьи и самых близких друзей

Актер Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц поженились. Свадьба была тайной и скромной - знаменитости тихо отметили торжество в кругу семьи и самых близких друзей.

"Да, мы поженились", - подтвердил изданию "Стархит" Богатырев. Он не сообщил подробности.

В августе Богатырев сообщил, что в ближайшее время женится на Арнтгольц. Тогда он также отказался сообщать детали. По его словам, он не любит выносить семейные отношения на публичную сцену.

Пара познакомилась на съемочной площадке несколько лет назад. А впервые официально вышла в свет в 2018 году. Тогда актриса пришла поддержать возлюбленного на премьеру фильма с его участием.

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