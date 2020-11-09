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Два человека погибли при крушении российского вертолета в Армении

19:42
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Еще один с травмами передан медикам

Двое военных погибли в результате крушения российского вертолета Ми-24 на территории Армении.

Третий член экипажа с травмами средней степени тяжести доставлен на аэродром базирования, заявили в Минобороны России.

"Командованием 102-й военной базы России ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по упавшему российскому вертолету", - заявили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, вертолет был сбит с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Ранее стало известно, что Ми-24 был сбит вечером 9 ноября, когда сопровождал автоколонну российской военной базы в Армении. Вертолет упал рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан).

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