Два человека погибли при крушении российского вертолета в Армении

Еще один с травмами передан медикам

Двое военных погибли в результате крушения российского вертолета Ми-24 на территории Армении.

Третий член экипажа с травмами средней степени тяжести доставлен на аэродром базирования, заявили в Минобороны России.

"Командованием 102-й военной базы России ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по упавшему российскому вертолету", - заявили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, вертолет был сбит с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Ранее стало известно, что Ми-24 был сбит вечером 9 ноября, когда сопровождал автоколонну российской военной базы в Армении. Вертолет упал рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан).

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