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Мишустин назначил врио глав трех министерств

20:02
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Ранее в понедельник Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд министров

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил врио глав трех министерств. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Министерство транспорта временно возглавит первый замминистра – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

В Министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь – замминистра Светлана Радченко.

Временное руководство Министерством строительства и ЖКХ будет осуществлять первый заместитель министра Ирек Файзуллин.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд министров. Часть из них уже получили новое назначение. Также указом президента увеличилось число вице-премьеров.

Подробнее о ротации кадров в правительстве смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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