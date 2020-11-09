Немецко-американская вакцина от коронавируса успешно прошла испытания

Она будет защищать от COVID-19 как минимум один год

Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Препарат доказал свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%. Ожидается, что иммунный эффект будет длиться как минимум один год. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре 2020 года.

Во Всемирной организации здравоохранения поддержали разработку новой вакцины, а Еврокомиссия уже заявила о желании закупить 300 миллионов доз для вакцинации населения.

"Мы приветствуем обнадеживающие новости о вакцинах Pfizer и BioNTech и приветствуем всех ученых и партнёров со всего земного шара, которые разрабатывают новые безопасные и эффективные инструменты для борьбы с COVID-19", - написал в Twitter глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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