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Российский вертолет был сбит над Арменией вне зоны боевых действий

20:25
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Подробности крушения сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил подробности крушения российского ударного вертолета Ми-24 в Армении.

Два человека погибли при крушении российского вертолета в Армении
В Армении сбили российский вертолет

"Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", - заявил ТВЦ.RU Конашенков.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Армении недалеко от границы с Азербайджаном был сбит вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы. Вертолет был сбит с земли из ПЗРК, после попадания ракеты он потерял управление и упал в горах. 

В результате авиакатастрофы двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения. Выживший военнослужащий получил травмы средней тяжести и был эвакуирован на аэродром базирования.

Инцидент произошел около 17:30 (время московское) рядом с селом Ерсах. Кто стрелял в вертолет, пока неизвестно.

Видео с места крушения российского вертолета:

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