Азербайджан извинился перед Россией за сбитый вертолет Ми-24

Власти готовы выплатить компенсацию

Российский военный вертолет Ми-24 был сбит азербайджанскими военными силами по ошибке.

Об этом заявили в МИД Азербайджана. Баку принес извинения Москве за инцидент, соболезнования семьям погибших членов экипажа и готов выплатить компенсацию.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что трагический инцидент не был направлен против российской стороны.

"Полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. Вертолеты ВВС России прежде не были замечены в указанном районе", - объяснили в МИД.

Российский военный вертолет Ми-24 был сбит над территорией Армении недалеко от границы с Азербайджаном вечером 9 ноября. В результате авиакатастрофы двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения. У выжившего травмы средней степени тяжести, его эвакуировали на аэродром базирования.

В Минобороны России сообщили, что в момент ЧП Ми-24 сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы. Вертолет был сбит с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

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