Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище

Место захоронения до последнего держалось в секрете

В Москве простились с Михаилом Жванецким. Траурная церемония из-за пандемии прошла в закрытом режиме - на ней были только родные и близкие, отмечает "ТВ Центр".

Писателя похоронили на Новодевичьем кладбище неподалеку от могил Галины Волчек и Марка Захарова. Место захоронения до последнего, по решению родственников, держалось в секрете. Ведь проводить самого известного одессита в последний путь пришли бы многие.

Жванецкого, без преувеличения, любила вся страна. Любой его монолог сразу же уходил в народ - его цитировали наизусть. Сатирик, киносценарист, телеведущий из-за состояния здоровья, он решил оставить концертную деятельность в октябре, а в минувшую пятницу ушёл из жизни. Михаилу Жванецкому было 86 лет.

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