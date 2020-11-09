Генсек ООН поздравил Байдена с победой на выборах

Дональд Трамп до сих пор не признает поражение

Генсек ООН Антониу Гутерриш поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. Это уже сделали и некоторые главы государств, включая канцлера Ангелу Меркель. В Москве заявили, что готовы работать с любым избранным президентом США, но в поздравлениях взяли паузу до полного завершения избирательной процедуры. Ведь подсчёт голосов не закончен, а штаб Дональда Трампа оспаривает имеющиеся результаты в судах.

Вашингтон поет и танцует третий день подряд с тех пор, как сам Джо Байден и ведущие СМИ провозгласили демократа президентом. Громче всего радуются на появившейся буквально этим летом площади "Жизни черных важны". Именно так теперь официально называется участок улицы перед Белым Домом.

"Посмотрите, как здесь красиво! И мы очень рады, что Трамп, наконец, уедет из Белого Дома", - сообщила жительница Вашингтона Венди Алуок.

При этом те, кто так радуются, что Трамп проиграл выборы, упорно забывают: при двух сроках темнокожего демократа Обамы уровень жизни афроамериканского населения упал настолько, насколько не скатывался ни при одном президенте со времен Великой депрессии.

Пенсильвания - самый колеблющийся и крайне важный для победы штат. Целых 20 голосов выборщиков. Здесь же было одно из самых массовых голосований по почте. Сторонники 45-го президента США продолжают выходить на митинги. Некоторые прямо на улицах встают на колени и молятся о том, чтобы справедливость все-таки восторжествовала. Это представители рабочего и среднего класса Пенсильвании.

"Если бы Джо Байден слышал нас, людей рабочего класса, которые платят налоги, мы, наверное, могли бы поладить. Я очень расстроена. Он - не мой президент", - заявила Близ Джоунс, совладелица ресторана.

"Я не принимаю Байдена в качестве президента, пока не будет официальных итогов. У нас в штате были наблюдатели за выборами от демократов. И они следили за каждым бюллетенем. При этом наблюдателям от республиканцев не разрешили этого сделать в Филадельфии", - сказал шеф полиции округа Брэдфорд Дуг МакЛинко.

По требованию республиканцев Верховный суд постановил считать отдельно пенсильванские бюллетени, поступившие после основного дня голосования. В ближайшие три дня представители президента намерены подать еще до 10 исков. В первую очередь, будут доказывать недействительность тысяч бюллетеней в Пенсильвании и Мичигане. Пока основные претензии - недопуск наблюдателей и голосование "мертвых душ".

Дональд Трамп выходные провел в гольф-клубе в Вирджинии. С минувшего четверга он не общался со своими сторонниками вживую. Лишь показал им оптимистичный жест из окна автомобиля. А все свои мысли изливает в Twitter: негодует по поводу того, что 46-го президента США провозгласили медиа, тогда как официальные итоги еще не подведены. И один за другим выкладывает ролики и интервью, говорящие о его победе.

"Президент не должен уступать. У нас осталось 10 тысяч голосов в Джорджии, мы сократили разрыв с 93 тысяч до 20 тысяч голосов в Аризоне. Я хочу, чтобы Пенсильвания объяснила, как шесть человек после смерти могут зарегистрироваться в качестве избирателей", - сказал Линдси Грэм, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина.

К сожалению для Трампа, даже в его родной Республиканской партии нашлись перебежчики, поспешившие поздравить Байдена с победой. Иностранные лидеры один за другим называют президентом демократа. В понедельник к ним присоединилась Ангела Меркель. Не торопятся пока Китай, Бразилия, Мексика и Россия.

"Мы считаем корректным подождать официального подведения итогов состоявшихся выборов. Хочу вам напомнить, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Штаб Джо Байдена уже направил запрос в управление общих служб США о признании политика избранным президентом. Но глава профильного ведомства, назначенная на эту должность Трампом, пока отказалась это делать. СМИ, тем временем, уже прогнозируют, что команда демократа будет укомплектована, в основном, чиновниками времен Обамы и пытаются умилить американцев тем фактом, что вместе с четой Байденов в Белом доме возродится многолетняя традиция пребывания собак. У супругов две овчарки. Одна - из приюта. Однако все это может произойти не раньше 20 января. У Трампа еще есть время в очередной раз преподнести сюрприз.

Пока он продолжает свои традиции управления страной из соцсетей: написал сообщение об увольнении министра обороны Марка Эспера. Вместо него исполняющим обязанности главы Пентагона стал директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер.

Лилия Акиньшина, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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