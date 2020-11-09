Опубликовано видео попадания ракеты в российский вертолет в Армении

Ми-24 случайно сбил Азербайджан

В Армении сбили российский вертолет Ми-24. Как сообщили в Минобороны России, вертолет подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса.

В результате попадания ракеты машина потеряла управление и упала в горной местности. Два члена экипажа погибли, один был эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошел рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи границы с Азербайджаном, когда Ми-24 сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы. При этом, как подчеркнул официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, российский вертолет был сбит в воздушном пространстве Республики Армения вне зоны боевых действий.

По последним сообщениям, вину за инцидент взяла на себя азербайджанская сторона. Как заявили в МИД республики, Ми-24 по ошибке сбили Вооруженные силы страны. Баку принес извинения за произошедшее.

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