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Трамп отправил в отставку главу Пентагона

21:19
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Президент поблагодарил его за службу

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Минобороны Марка Эспера.
Трампа призвали готовиться к передаче власти

Об этом он написал в своем Twitter. Временно исполняющим обязанности главы Пентагона назначен директор Национального контртеррористического центра США Кристофер Миллер.

"Решение вступает в силу немедленно. Крис будет делать великолепную работу. Марк Эспер уволен. Я хотел бы поблагодарить его за службу", - написал президент.

Ранее в США прошли президентские выборы. Демократ Джо Байден обошел действующего главу государства, республиканца Дональда Трампа по голосам, однако последний не намерен сдаваться и обратился в суды. По мнению Трампа, подсчет голосов избирателей был произведен с нарушениями. 

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