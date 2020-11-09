Трамп отправил в отставку главу Пентагона

Президент поблагодарил его за службу

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Минобороны Марка Эспера.

Об этом он написал в своем Twitter. Временно исполняющим обязанности главы Пентагона назначен директор Национального контртеррористического центра США Кристофер Миллер.

"Решение вступает в силу немедленно. Крис будет делать великолепную работу. Марк Эспер уволен. Я хотел бы поблагодарить его за службу", - написал президент.

Ранее в США прошли президентские выборы. Демократ Джо Байден обошел действующего главу государства, республиканца Дональда Трампа по голосам, однако последний не намерен сдаваться и обратился в суды. По мнению Трампа, подсчет голосов избирателей был произведен с нарушениями.

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