Летевший на Камчатку самолет вернулся в Москву из-за неадекватного пассажира

На борту находились более 220 человек

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, вернулся в столичный аэропорт "Шереметьево" из-за неадекватного поведения пассажира.

Как стало известно РИА Новости, один из пассажиров начал буйно себя вести и заявил о "минировании" воздушного судна.

В результате лайнер с 224 пассажирами на борту вернулся в аэропорт вылета. В "Шереметьево" самолет досмотрели, ничего подозрительного не нашли.

Нарушителя доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

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