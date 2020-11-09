Летевший на Камчатку самолет вернулся в Москву из-за неадекватного пассажира

На борту находились более 220 человек
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, вернулся в столичный аэропорт "Шереметьево" из-за неадекватного поведения пассажира.
Как стало известно РИА Новости, один из пассажиров начал буйно себя вести и заявил о "минировании" воздушного судна.
В результате лайнер с 224 пассажирами на борту вернулся в аэропорт вылета. В "Шереметьево" самолет досмотрели, ничего подозрительного не нашли.
Нарушителя доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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