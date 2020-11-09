ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В мире зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки

22:37
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения

ВОЗ заявила о рекордном суточном росте числа инфицированных - 677 тысяч человек. Всего в мире их уже свыше 50,5 миллиона. Каждый пятый - житель США. Темпы распространения вируса растут, отмечает "ТВ Центр".

Только за минувшие сутки в Штатах выявлено более 125 тысяч новых случаев. На втором месте в мире Индия - почти 9 миллионов заболевших. На третьем - Бразилия - более 5,5 миллиона.

Ухудшается ситуация в Европе. На континенте лидирует Франция. Как по количеству инфицированных - почти миллион 900 тысяч - так и по динамике распространения - 87 тысяч новых случаев в сутки.

Растёт заболеваемость в Великобритании, Италии и Испании. Европейские власти вводят новые ограничения.

Всемирная организация здравоохранения заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации. Глава ВОЗ призвал рассматривать вакцину от COVID-19 "не как частный сырьевой товар, а как глобальное благо".

Об успехе в очередном - третьем этапе - испытаний вакцины объявили в понедельник американская  и немецкая компании. Они хотят зарегистрировать свою вакцину уже в этом месяце.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.