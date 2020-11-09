В мире зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения

ВОЗ заявила о рекордном суточном росте числа инфицированных - 677 тысяч человек. Всего в мире их уже свыше 50,5 миллиона. Каждый пятый - житель США. Темпы распространения вируса растут, отмечает "ТВ Центр".

Только за минувшие сутки в Штатах выявлено более 125 тысяч новых случаев. На втором месте в мире Индия - почти 9 миллионов заболевших. На третьем - Бразилия - более 5,5 миллиона.

Ухудшается ситуация в Европе. На континенте лидирует Франция. Как по количеству инфицированных - почти миллион 900 тысяч - так и по динамике распространения - 87 тысяч новых случаев в сутки.

Растёт заболеваемость в Великобритании, Италии и Испании. Европейские власти вводят новые ограничения.

Всемирная организация здравоохранения заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации. Глава ВОЗ призвал рассматривать вакцину от COVID-19 "не как частный сырьевой товар, а как глобальное благо".

Об успехе в очередном - третьем этапе - испытаний вакцины объявили в понедельник американская и немецкая компании. Они хотят зарегистрировать свою вакцину уже в этом месяце.

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