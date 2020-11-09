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Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 10 миллионов

22:36
  • понедельник
  • 09 ноября 2020

Скончались более 235 тысячи человек

В США с начала коронавирусной пандемии зафиксировано более 10 миллионов случаев заражения.
Немецко-американская вакцина от коронавируса успешно прошла испытания

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу выявленных случаев новой инфекции. Согласно данным университета имени Джона Хопкинса на 9 ноября, в США подтверждено 10 018 278 случаев заражения COVID-19.

237 742 человека скончались. Больше всего смертей в штатах Нью-Йорк (33 694), Техас (19 186) и Калифорния (17 977).

Ранее демократ Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, предсказал гибель еще 200 тысяч американцев до начала широкомасштабного применения вакцины от коронавируса.

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