Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 10 миллионов

Скончались более 235 тысячи человек

В США с начала коронавирусной пандемии зафиксировано более 10 миллионов случаев заражения.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу выявленных случаев новой инфекции. Согласно данным университета имени Джона Хопкинса на 9 ноября, в США подтверждено 10 018 278 случаев заражения COVID-19.

237 742 человека скончались. Больше всего смертей в штатах Нью-Йорк (33 694), Техас (19 186) и Калифорния (17 977).

Ранее демократ Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, предсказал гибель еще 200 тысяч американцев до начала широкомасштабного применения вакцины от коронавируса.

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