Из Белоруссии выслали двух британских дипломатов

Военный атташе и заместитель посла объявлены персонами нон грата

Британские дипломаты - военный атташе Тимоти Уайт Бойкотт и заместитель посла Лиза Тамвуд - объявлены в Белоруссии персонами нон грата. Как сообщает белорусский телеканал ОНТ, они уже покинули страну.

В Минске пришли к выводу, что британские дипломаты вели деструктивную деятельность на территории Белоруссии. Решение о высылке является вынужденным, однако оно не закрывает двери для диалога с британскими коллегами, отметил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

ОНТ со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщает, что Бойкотт и Тамвуд наблюдали за протестами в республике и собирали информацию об оппозиционном движении. В частности, их видели на улицах Минска во время протестов.

Кроме этого, сообщается, что заместитель посла Тамвуд якобы координировала работу журналистов, которые прибыли в Белоруссию для освещения работы предвыборного штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

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