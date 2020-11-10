Путин заявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе

В регионе разместят российских миротворцев

Президент России Владимир Путин объявил о полном прекращении военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

Об этом российский лидер договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Решение вступит в силу 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

По условиям заявления Армения и Азербайджан должны остановиться на своих позициях, а также произвести обмен военнопленными, передает РИА Новости. Кроме того, в Карабах будут введены российские миротворцы - почти две тысячи военнослужащих. Их разместят вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией.

Глава Азербайджана, в свою очередь, отметил, что принятое решение – историческое, а Россия играет в нем особую роль. Карабахское урегулирование отвечает интересам и Баку, и Еревана, подчеркнул Алиев.

В Армении после подписания договора вспыхнули протесты. Недовольные решением Пашиняна вышли на улицы и устроили погромы.

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