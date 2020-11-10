ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе

02:17
  • вторник
  • 10 ноября 2020

В регионе разместят российских миротворцев

Президент России Владимир Путин объявил о полном прекращении военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
Опубликовано видео попадания ракеты в российский вертолет в Армении

Об этом российский лидер договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Решение вступит в силу 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

По условиям заявления Армения и Азербайджан должны остановиться на своих позициях, а также произвести обмен военнопленными, передает РИА Новости. Кроме того, в Карабах будут введены российские миротворцы - почти две тысячи военнослужащих. Их разместят вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией.

Глава Азербайджана, в свою очередь, отметил, что принятое решение – историческое, а Россия играет в нем особую роль. Карабахское урегулирование отвечает интересам и Баку, и Еревана, подчеркнул Алиев.

В Армении после подписания договора вспыхнули протесты. Недовольные решением Пашиняна вышли на улицы и устроили погромы. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.