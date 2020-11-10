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Самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах

08:13
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Командование будет развернуто в Степанакерте

Самолеты Ил-76 вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах. Шесть военных транспортов перебросят в зону нагорно-карабахского конфликта российских миротворцев.
Путин заявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Как сообщили в Минобороны, на борту воздушных судов - личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства. Командование российских миротворческих сил, которое будет управлять операцией, развернется в районе Степанакерта.

По данным российского военного ведомства, основа российского контингента - подразделения 15 отдельной миротворческой мотострелковой бригады Центрального военного округа. Всего в зону нагорно-карабахского конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о полном прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Российский лидер договорился об этом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Соглашение вступило в силу в 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

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