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Инфекционист объяснил, почему четвертой волны COVID-19 не будет

08:38
  • вторник
  • 10 ноября 2020

В следующем году ситуация начнет налаживаться

В следующем году от коронавирусной инфекции будет гораздо меньше проблем, считает инфекционист Максим Гультяев. Врач уверен, что COVID-19 никуда не денется, но постепенно перейдет в разряд сезонных заболеваний.

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Гультяев предупредил, что особенно агрессивным вирус будет становиться в период с изменчивой погодой, но люди смогут приспособиться к нему и со временем начнут легче переносить заболевание.

"Четвертой волны не будет. Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр. Сознательное население привьется и уже будет защищено, будет достаточно большая прослойка людей, которые уже переболели и имеют в достаточном количестве антитела класса G, которые будут защищать от этого вируса", - отметил инфекционист.

Он подчеркнул, что особую роль в борьбе с заболеванием играет вакцинация. Именно разнообразие препаратов, не только отечественных, но и зарубежных, позволит обезопасить людей от коронавирусной инфекции, передает Радио Sputnik.

"У нас будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать на любой вкус, возраст, степень поражения организма, наличие хронических заболеваний. Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет – это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так", - резюмировал Гультяев.

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