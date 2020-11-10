В Роспотребнадзоре оценили вероятность заражения COVID-19 через еду

Число заболевших россиян растет

Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что заразиться кронавирусом через еду в ресторане маловероятно.

"Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено", - цитирует Лебедева РИА Новости.

По его словам, в общественных местах чаще всего заражаются из-за несоблюдения социальной дистанции, отсутствия масок и плохой гигиены. Чтобы не заболеть, эксперт посоветовал соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 33 российских регионах. Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, заявил, что в стране развернуто около 260 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. 82% из них заняты.

По последним данным, 1 796 132 человека заразились COVID в России за все время распространения вируса. 30,6 тысячи человек скончались.

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