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Хромченко назвала три вещи, которые могут омолодить образ

09:19
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Правильные детали в образе помогут визуально "убрать" несколько лет

Эвелина Хромченко перечислила несколько модных вещей, благодаря которым можно омолодить образ и освежить внешний вид. Стилист рекомендовала женщинам не бояться экспериментировать с одеждой.
Хромченко объяснила, как завладеть мужским вниманием

Хромченко объяснила, что некоторые вещи изначально воспринимаются как молодежные, а потому их использование позволяет выглядеть моложе своих лет.

"В моде существуют такие элементы, которые могут моментально освежать ваш гардероб. Бомбер — один вариантов. Это также спортивная обувь, как правило, белая и низко обрезанная, слегка укороченные брюки, которые делают щиколотку свободной. Они хорошо работают особенно с крупными женщинами", - отметила стилист.

Модный эксперт призвала женщин с формами не бояться носить такие вещи, как парка или бомбер. При правильном подборе они могут не только освежить образ, но и скрыть несколько лишних килограммов.

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