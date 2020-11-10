В Госдуме придумали способ экономить на услугах психологов

Это облегчит жизнь гражданам

Россияне должны получить право на социальный налоговый вычет за обращение к услугам психологов, считает депутат Госдумы Виктор Зубарев.

По словам парламентария, этой весной в российских аптеках наблюдался повышенный спрос на препараты для поддержки центральной нервной системы.

"Учитывая тревожные данные статистики, в целях благополучного развития ментального здоровья наших граждан прошу вас расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги по оказанию квалифицированной психологической и психотерапевтической помощи в организациях и у специалистов, имеющих лицензию на оказание подобных услуг", - написал Виктор Зубарев в письме, которое он отправил министру финансов России Антону Силуанову. Документ есть в распоряжении RT.

Такая мера, считает депутат, сократит в стране число нелицензированных специалистов, которые пытаются поправить ментальное здоровье граждан.

Сейчас россияне получают налоговый вычет при покупке лекарств или лечении, оплате учебы, вложении в негосударственное пенсионное обеспечение. На такую меру поддержки могут рассчитывать участники добровольного пенсионного страхования и страхования жизни, а также те, кто занимается благотворительностью.

Недавно Минфин по поручению президента Владимира Путина подготовил изменения в Налоговый кодекс, согласно которым вычет по налогу на доходы физических лиц будут получать россияне, занимающиеся спортом или физкультурой. Максимально возможный размер вычета - 15,6 тысячи рублей.

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