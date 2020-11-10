ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме придумали способ экономить на услугах психологов

09:08
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Это облегчит жизнь гражданам

Россияне должны получить право на социальный налоговый вычет за обращение к услугам психологов, считает депутат Госдумы Виктор Зубарев. 
Россиянам предоставят налоговый вычет за занятия спортом

По словам парламентария, этой весной в российских аптеках наблюдался повышенный спрос на препараты для поддержки центральной нервной системы. 

"Учитывая тревожные данные статистики, в целях благополучного развития ментального здоровья наших граждан прошу вас расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги по оказанию квалифицированной психологической и психотерапевтической помощи в организациях и у специалистов, имеющих лицензию на оказание подобных услуг", - написал Виктор Зубарев в письме, которое он отправил министру финансов России Антону Силуанову. Документ есть в распоряжении RT

Такая мера, считает депутат, сократит в стране число нелицензированных специалистов, которые пытаются поправить ментальное здоровье граждан. 

Сейчас россияне получают налоговый вычет при покупке лекарств или лечении, оплате учебы, вложении в негосударственное пенсионное обеспечение. На такую меру поддержки могут рассчитывать участники добровольного пенсионного страхования и страхования жизни, а также те, кто занимается благотворительностью. 

Недавно Минфин по поручению президента Владимира Путина подготовил изменения в Налоговый кодекс, согласно которым вычет по налогу на доходы физических лиц будут получать россияне, занимающиеся спортом или физкультурой. Максимально возможный размер вычета - 15,6 тысячи рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Врач-психолог
Врач-психолог
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.