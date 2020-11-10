ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам напомнили об опасности приема антибиотиков при COVID-19

09:02
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Эти препараты не активны против коронавируса

Коронавирусная инфекция – не основание для применения антибиотиков. Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19, заявил главный микробиолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов. Эксперт подчеркнул, что назначать антибактериальную терапию нужно лишь в том случае, если есть убедительные признаки бактериальной инфекции.
Минздрав бьет тревогу из-за бездумного использования антибиотиков при ковид

"Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям", - приводит слова Козлова пресс-служба Минздрава России.

Эксперт предупреждает: не стоит приобретать самостоятельно, без рецепта врача антимикробные препараты. При этом медик признает, что более 90% пациентов с коронавирусной инфекцией получают антибиотики.  Эксперт считает, что  это приведет к значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и чревато неблагоприятными последствиями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.