Россиянам напомнили об опасности приема антибиотиков при COVID-19

Эти препараты не активны против коронавируса

Коронавирусная инфекция – не основание для применения антибиотиков. Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19, заявил главный микробиолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов. Эксперт подчеркнул, что назначать антибактериальную терапию нужно лишь в том случае, если есть убедительные признаки бактериальной инфекции.

"Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям", - приводит слова Козлова пресс-служба Минздрава России.

Эксперт предупреждает: не стоит приобретать самостоятельно, без рецепта врача антимикробные препараты. При этом медик признает, что более 90% пациентов с коронавирусной инфекцией получают антибиотики. Эксперт считает, что это приведет к значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и чревато неблагоприятными последствиями.

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