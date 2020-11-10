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Экстрасенс объяснила, что не так с 2020 годом

09:20
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Для многих он стал одним из самых тяжелых периодов в жизни

Текущий год выдался сложным для многих россиян. Помимо пандемии коронавирусной инфекции люди наблюдали вооруженные конфликты по всему миру, катастрофы, скандалы и уход из жизни многих знаменитостей. Экстрасенс Алена Орлова объяснила, почему 2020 год принес столько проблем.

Орлова напомнила, что 2020 год – високосный. С давних времен такие года было принято считать неудачными из-за дополнительного дня – 29 февраля.

"У славян в этот день чествуют святого Касьяна, но раньше это был день Чернобога —прообраза Кощея Бессмертного. По преданию в этот день он выходит на поверхность, находит грешников и карает их целый год", - рассказала экстрасенс.

Также она обратила внимание, что сумма цифр 2020 года дает четверку, которая для многих народов является символом перепутья и смерти.

Помимо этого, с 2020 года начинается новый двенадцатилетний цикл, идущий под знаком крысы. Агрессивность животного обуславливает и события, связанные с этим этапом, передает Nation News.

"Все это совпало еще с восемью лунными и солнечными затмениями, в том числе, с голубой луной и красным лунным затмением. Не говоря о том, что в этом году еще был парад планет. Так что 2020 год смело можно считать апокалипсисным", - уверена Орлова.

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