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Задержан предполагаемый убийца преподавателя Плехановки

09:07
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Известен вероятный мотив преступления

В Солнечногорске задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 года рождения, который подозревается в убийстве двух женщин и ранении 6-летнего ребенка в одном из частных домов Подмосковья. Об этом сообщает argumenti.ru со ссылкой на данные Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что мужчину в ближайшее время доставят в следственные органы. По предварительным данным, мотивом убийства стал конфликт из-за долга за услуги, которые оказал мужчина.

Ранее сообщалось, что в частном доме в Солнечногорском городском округе обнаружены тела преподавателя РЭУ им. Плеханова и ее матери со следами ножевых ранений. Кроме того, в доме была найдена раненая шестилетняя девочка, в настоящее время она находится в больнице "в стабильно тяжелом состоянии".

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