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Протестующие разграбили дом премьер-министра Армении

09:12
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Никол Пашинян отнесся к этому с иронией

Недовольные прекращением боевых действий в Нагорном Карабахе минувшей ночью устроили погром в резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В своем фейсбуке он пожаловался, что погромщики вынесли из здания ценные вещи.

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"В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все этого, конечно, "во имя родины", - иронично написал Пашинян.

Этой ночью лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Участники конфликта остановились на занятых позициях, они должны обменяться пленными. Для контроля над ситуацией в регион будут введены российские миротворцы.

После объявления о прекращении огня в Ереване начались протесты. Недовольные захватили здание правительства и парламента Армении.

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