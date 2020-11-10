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Пригожин поддержал Пугачеву в бойкоте Бузовой

09:51
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Продюсер не стал спорить с Примадонной

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал желание Аллы Пугачевой не пускать телеведущую и певицу Ольгу Бузову на съемки семейного новогоднего шоу "Голубой огонек".
Бузова не попадет на "Голубой огонек" из-за Пугачевой

Ранее Примадонна заявила, что Бузовой не место на подобных телепередачах. Пугачева оказалась недовольна сценическим образом певицы. По ее словам, "Новый год — это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами".

Пригожин поддержал Пугачеву и отметил, что у народной артистки СССР достаточно личного и профессионального опыта для подобных суждений, передает НьюИнформ.

"Я не могу возразить ее точке зрения, она — человек профессиональный, с жизненным опытом и точным взглядом", - сказал продюсер.

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