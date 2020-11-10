Пригожин поддержал Пугачеву в бойкоте Бузовой

Продюсер не стал спорить с Примадонной

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал желание Аллы Пугачевой не пускать телеведущую и певицу Ольгу Бузову на съемки семейного новогоднего шоу "Голубой огонек".

Ранее Примадонна заявила, что Бузовой не место на подобных телепередачах. Пугачева оказалась недовольна сценическим образом певицы. По ее словам, "Новый год — это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами".

Пригожин поддержал Пугачеву и отметил, что у народной артистки СССР достаточно личного и профессионального опыта для подобных суждений, передает НьюИнформ.

"Я не могу возразить ее точке зрения, она — человек профессиональный, с жизненным опытом и точным взглядом", - сказал продюсер.

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