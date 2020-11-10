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Сергунина: Международные эксперты высоко оценили применяемые в Москве технологии "умного города"

09:37
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Заместитель мэра рассказала подробности проекта

Москва получила премию Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP) за выдающиеся достижения в 2020 году, сообщили в столичной мэрии.

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Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что награда "За высокие заслуги в области городского развития" досталась проекту "Цифровой двойник". Она подчеркнула, что многие технологии, получившие применение в ведущих мегаполисах мира, уже стали незаменимыми для повышения уровня жизни людей.

"Наш проект, который отметили международной премией, - это интерактивная 3D-модель Москвы со зданиями и инженерными системами. Она позволяет планировать комплексное развитие города, проводить детальный анализ и оценивать эффективность тех или иных решений", - рассказала Сергунина.

По ее словам, основой "Цифрового двойника" стала фотограмметрическая модель города и архив панорам улиц столицы. Благодаря подробными характеристиками каждого включенного в программу здания и сооружения дополнилась общая визуальная картина. Чтобы достичь необходимого результата, были использованы BIM-технологии или же технологии информационного моделирования, передает АГН "Москва".

"Поэтому прогнозирование, например, при строительстве метро или другого важного инфраструктурного объекта, учитывает максимальный набор параметров и позволяет просчитывать различные сценарии", - заявила заммэра.

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