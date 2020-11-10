В Москве вылечились от коронавируса еще 3663 пациента

Всего вылечилось свыше 346 тысяч человек

За последние сутки в столице выздоровели еще 3663 пациента, заразившихся коронавирусом.

Оперштаб Москвы сообщает со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову, что число вылечившихся от COVID составило 346 889.

Пациенты, которым после выписки из больницы необходимо наблюдение врачей, получают соответствующие рекомендации.

Гражданам, переболевшим коронавирусом, предлагается стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"