Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тысячи миротворцев

В регионе будут присутствовать только они

Долгожданное соглашение о наступлении мира в Нагорном Карабахе. Этой ночью Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил: руководством Азербайджана, Армении и России подписано заявление о полном прекращении огня и боевых действий в зоне конфликта. Наша страна выступила главным посредником в этом деле. Соблюдение условий договора будут обеспечивать российские миротворцы. Их миссия в регионе рассчитана на 5 лет с автоматическим продлением ещё на пятилетний период. 10 самолётов Минобороны России уже направлены в Карабах Как отметили в российском МИД, в Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы.

Заявление Владимира Путина прозвучало уже за полночь. Лидеры Азербайджана, Армении и России договорились о полном прекращении огня с нуля часов 10 ноября. То есть все военные действия прекращаются уже сегодня. Российский президент обозначил детали.

"Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России. Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - говорится в заявлении президента России.

В российском Минобороны сообщили: десять самолетов Ил-76 с российскими миротворцами уже вылетели в Карабах с аэродрома Ульяновска. Они должны доставить в зону конфликта личный состав – почти 2 тысячи военнослужащих, 90 бронетранспортеров и около 400 единиц автомобильной и спецтехники.

"Мы проходим службу в особой миротворческой бригаде, где наряду с обычными дисциплинами проходим подготовку по миротворческой теме для выполнения задач в зонах вооруженных конфликтов. Все военнослужащие бригады - это военнослужащие по контракту, с хорошей подготовкой, с поставленной задачей справимся", - заявил командир отделения отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа Евгений Байков.

Российские миротворцы должны контролировать обстановку на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, который обеспечивает связь столицы непризнанного Карабаха Степанакерта с Арменией. Как сообщили в российском Минобороны, наблюдательные посты начали разворачивать с шести утра.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании боевых действий. Потери среди военных и мирного населения еще предстоит подсчитать. После известий о прекращении огня в Баку начались народные гуляния. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем заявлении отметил особую роль Москвы в урегулировании конфликта и поблагодарил Владимира Путина за личное участие. Он подчеркнул, что соглашение по Карабаху приведет к долгосрочному миру и положит конец противостоянию и кровопролитию.

"Военная фаза заканчивается, и мы переходим к политическому урегулированию. Это максимально выгодный для нас вариант. Я дал соответствующий приказ и мы останавливаем боевые действия", - заявил Алиев.

Свое заявление опубликовал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он назвал новые договоренности по Карабаху "лучшими из возможных".

"Мы принимали решение, исходя из положения на фронте. Это решение принято на основе анализа военной ситуации и советов людей, которые лучше всех знали, каково истинное положение. Не было другого выхода, кроме подписания заявления. В нынешней ситуации это наилучшее возможное окончание", - заявил Пашинян.

Однако не все согласны с мнением премьер-министра. Ночью несколько сотен человек ворвались в здание армянского парламента: выломали двери, разбили окна и разгромили зал заседаний. А также избили спикера парламента Арарата Мирзояна, он сейчас в больнице. Толпа недовольных попыталась устроить акцию протеста и на улице. Однако к утру МВД взяло ситуацию под контроль. Минобороны и Генштаб Армении выпустили совместное заявление с призывом избегать новых потрясений, которые могут расшатать основы государственности в это непростое время

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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